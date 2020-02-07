Российская группа «Сафмар» начала поставлять топливо в Белоруссию

Трудности с бензином там стали испытывать автозаправки российских компаний «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Роснефть». Это связано с тем, что Россия с начала года перестала поставлять нефть в соседнюю республику, поскольку лидеры двух стран до сих пор не смогли договориться о ценах, — передает источник ТАСС. Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсуждают этот вопрос в Сочи. Никаких результатов переговоров пока нет.