Российская группа «Сафмар» начала поставлять топливо в Белоруссию

Трудности с бензином там стали испытывать автозаправки российских компаний «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Роснефть». Это связано с тем, что Россия с начала года перестала поставлять нефть в соседнюю республику, поскольку лидеры двух стран до сих пор не смогли договориться о ценах, — передает источник ТАСС. Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсуждают этот вопрос в Сочи. Никаких результатов переговоров пока нет.
2020-02-07T20:30:00+03:00
2020-02-07T20:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 07 февраля 2020
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