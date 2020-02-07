Косачев: Число российских военных в Сирии регулярно сокращается

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, число российских военных в Сирии регулярно сокращается. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Российские военные, конечно же, в Сирии есть. Никто не утверждает обратного. Число их регулярно сокращается, это факт. Но они там остаются до тех пор, пока этого требует ситуация. А ситуация этого очевидно требует. Как минимум одна из четырех зон деэскалации в Идлибе по-прежнему находится под контролем террористических группировок», — сказал он.

Ранее было сообщено, что российская делегация отправится в Турцию, чтобы провести переговоры по обстановке в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Как отмечали ранее в МИД РФ, в последние недели наблюдается обострение обстановки в идлибской зоне деэскалации. Российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.