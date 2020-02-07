Косачев: Инцидент в Идлибе не подорвал сотрудничество России и Турции по урегулированию в Сирии

Несмотря на инцидент в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, Россия и Турция сохраняют сотрудничество. Ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«То, что зависит от политики, они это делают блестяще. Речь идет о том, что, Россия и Турция сохраняют друг друга в качестве партнеров по урегулированию в Сирии. И третья сторона в астанинском диалоге – Иран – тоже никуда не уходит. Вот эта дипломатия – там все по-прежнему достаточно нормально. Даже те инциденты, которые происходят в поле, на земле и затрагивают действия военных, не разрушают политических амбиций сторон сохранять друг друга в качестве партнеров. Это главная новость из идлибского сюжета», — сказал К.Косачев.

Ранее в МИДе заявили, что в Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные. При этом внешнеполитическое ведомство не стало раскрывать подробности, однако добавило, что за 14 дней боевики атаковали позиции военных больше тысячи раз.

В последние недели наблюдается обострение обстановки в идлибской зоне деэскалации. Российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.