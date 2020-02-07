Глава ассоциации аптечных сетей: Дефицит масок и рост цен на них создан искусственно, и не аптеками, а поставщиками

Дефицит медицинских масок и рост цен на них создан искусственно, и не аптеками, а поставщиками. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Ранее прозвучала критика к аптечным сетям, но цены завышены у поставщиков, а аптеки закупают по повышенным ценам. Однако поставщиков еще никто не покритиковал. Если есть хоть одна аптека, которая повысила цены самостоятельно, а не в результате цена выросла роста цены входной в аптеку, то, кончено, такая аптека ведет себя неправильно, и ей не место быть на рынке», — сказал она.

По словам Н.Игнатьевой, поставщики кратно подняли цены на медицинские маски и одновременно тормозят с отгрузкой товара в аптеки. «Но в целом, картина по стране такая, что поставщики кратно подняли цены. Поставщики обещают отгрузки, но не отгружают аптекам. Сегодня ситуация такая, что в аптеках далеко не во всех есть маски. Хотя общая картина возможности производственной не предвещают никакого дефицита масок», — отметила она.

Н.Инатьева добавила, что в основном маски покупают азиаты, журналисты и представители проверяющих органов.