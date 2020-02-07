Просветительская акция «Открытая лабораторная» пройдет 8 февраля в более 100 городах РФ и ряде зарубежных стран

В День российской науки 8 февраля в сотне с лишним городов РФ и ряде зарубежных стран пройдет четвертая по счету международная просветительская акция «Открытая лабораторная», или «Лаба-2020». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель акции «Открытая лабораторная» Евгений Насыров.

«Открытая лабораторная» пройдет в День российской науки, которая традиционно празднуется 8 февраля. Научно-популярная акция по проверке научной грамотности будет проходить уже в 4-й раз. Эта глобальная акция в этом году пройдет в более чем 100 городов России. Примерно 25 городов в 20 странах мира", — рассказал он.

По словам Е.Насырова, принять участие в «Открытой лабораторной» смогут взрослые и дети от семи лет. Поучаствовать в акции можно как офлайн, так и онлайн на сайте laba.media. Желающие смогут проверить свои знания по биологии, химии, физике, астрономии, информатике, механике. Вопросы для «Лабораторной» составляли ведущие российские ученые, — пояснил он.

Лабораторная работа будет длиться 1,5 часа. Участникам дадут 30 минут, чтобы ответить на вопросы. После этого в течение часа будет проходить разбор заданий с учеными, академиками РАН и популяризаторами науки. Те, кто наберет наибольшее количество баллов, получат памятные призы — книги и подписки на научно-популярные издания. Узнать адреса, точное время начала работы и зарегистрироваться на выбранной площадке можно на официальном сайте «Открытой лабораторной».