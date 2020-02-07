Мобильный оператор МТС моментально устранил кратковременные неполадки в работе московской сети

Кратковременные неполадки в работе московской сети мобильный оператор МТС устранил, не начав даже получать жалобы от абонентов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

«Сегодня дня в течение минуты отдельные пользователи МТС в Москве могли испытывать очень краткосрочные — на самом деле даже не минута, а 20 секунд были, — проблемы с подключением. Все это очень быстро вернулось в рабочее состояние. Мы даже не успели начать принимать жалобы от абонентов, поскольку все заработало», — сказал он.

Ранее пользователи через сервис Downdetector («Даундетектор»), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщали о неполадках в работе МТС.