Финляндия планирует начать промышленную добычу урана

Согласно выданной лицензии, на руднике компании Terrafame на востоке страны можно будет получать до 250 тонн урана в год, — сообщают местные СМИ. Они отмечают, что в настоящее время ни в одном государстве ЕС добычу урана не ведут. Он служит сырьем для атомных электростанций. В Финляндии работают четыре ядерных реактора, которые вырабатывают больше трети всей электроэнергии в стране.