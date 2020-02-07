Финляндия планирует начать промышленную добычу урана

Согласно выданной лицензии, на руднике компании Terrafame на востоке страны можно будет получать до 250 тонн урана в год, — сообщают местные СМИ. Они отмечают, что в настоящее время ни в одном государстве ЕС добычу урана не ведут. Он служит сырьем для атомных электростанций. В Финляндии работают четыре ядерных реактора, которые вырабатывают больше трети всей электроэнергии в стране.
2020-02-07T20:00:00+03:00
2020-02-07T20:04:38+03:00
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20:00, 07 февраля 2020
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