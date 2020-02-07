В Китае предположили, что люди могли заразиться новым коронавирусом от панголинов

Это близкое к броненосцам и муравьедам млекопитающее, покрытое крупной чешуей. Оно используется в китайской народной медицине, а мясо считается деликатесом. По данным Международного союза по охране природы, панголины – это самые продаваемые дикие животные в мире. Как передает агентство Синьхуа, геном коронавируса, выявленного у панголинов, на 99% идентичен геному коронавируса заболевших людей. Ранее высказывались мнения, что первые пациенты могли заразиться от змей или летучих мышей после употребления их в пищу.
2020-02-07T20:00:00+03:00
2020-02-07T20:20:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 07 февраля 2020
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