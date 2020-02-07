Сын арестованного замглавы Генштаба заявил, что миллиардов в их семье никогда не было

«Невозможно скрыть такие деньги, когда живешь в одной квартире», — сказал Арслан Арсланов. По его словам, до 2008-го года семья генерала была вынуждена жить в сауне при общежитии Минобороны, поскольку другого места не было, — передает Интерфакс. Генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в хищении почти 7 миллиардов рублей. Сегодня 235-ый гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО.