В Москве и Петербурге проходят пикеты в поддержку обвиняемых по делу «Сети»

Организация с таким названием признана в России террористической и запрещена. С плакатами к станциям метро вышли родственники и близкие фигурантов резонансных политических дел. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, муниципальный депутат и журналист «Новой газеты» Илья Азар и другие, — сообщает «Новая газета». Аналогичная акция проходит у станций метро в Петербурге.
2020-02-07T20:00:00+03:00
2020-02-07T20:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 07 февраля 2020
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