В Москве и Петербурге проходят пикеты в поддержку обвиняемых по делу «Сети»

Организация с таким названием признана в России террористической и запрещена. С плакатами к станциям метро вышли родственники и близкие фигурантов резонансных политических дел. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, муниципальный депутат и журналист «Новой газеты» Илья Азар и другие, — сообщает «Новая газета». Аналогичная акция проходит у станций метро в Петербурге.