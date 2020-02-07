В Госдуме подтвердили гибель депутата от «Единой России» Айрата Хайруллина

Он был на борту частного вертолета, который этим вечером разбился в Татарстане. По сообщениям информагентств, два других человека выжили и направлены в больницу. Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов выразил соболезнования родным и близким Хайруллина. По данным Росавиации, предварительной причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

Частный вертолет с тремя людьми на борту упал под Казанью, он разрушен, ведется следствие. Об этом рассказал в интервью телеканала РЕН-ТВ старший помощник главы Приволжного СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров.