Хоккейная команда Путина и Лукашенко обыграла соперников со счетом 13:4

Как передает Интерфакс, против лидеров России и Белоруссии, а также сына Лукашенко играли сотрудники спецслужб. Впрочем, они были в обеих командах. Сообщалось, что президенты прервали переговоры в Сочи на игру в хоккей. Теперь, возможно, они вернутся к обсуждению цен на российские нефть и газ для Белоруссии.
2020-02-07T19:30:00+03:00
2020-02-07T19:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 07 февраля 2020
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