Хоккейная команда Путина и Лукашенко обыграла соперников со счетом 13:4

Как передает Интерфакс, против лидеров России и Белоруссии, а также сына Лукашенко играли сотрудники спецслужб. Впрочем, они были в обеих командах. Сообщалось, что президенты прервали переговоры в Сочи на игру в хоккей. Теперь, возможно, они вернутся к обсуждению цен на российские нефть и газ для Белоруссии.