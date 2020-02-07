Минздрав просит проверить информацию о медике, который якобы убивал пациентов в Кировской области

Обращение направлено в МВД, Следственный комитет и правительство региона, — передает Интерфакс. Предварительная проверка регионального Минздрава не выявила фактов смерти пациентов в кировском областном госпитале для ветеранов войн во время дежурства сотрудника, который оказался под подозрением.
2020-02-07T19:31:00+03:00
2020-02-07T19:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 07 февраля 2020
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