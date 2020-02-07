У научно-исследовательского института гриппа Минздрава не оказалось теста на коронавирус

В этой связи институт удалил объявление о возможности платно провериться на возбудитель пневмонии нового типа. В НИИ заявили, что сообщение о тестировании было опубликовано по ошибке и признали, что у института нет метода лабораторной диагностики, которая может подтвердить или опровергнуть наличие этого вируса у пациента, — передает Интерфакс.
2020-02-07T19:31:00+03:00
2020-02-07T19:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 07 февраля 2020
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