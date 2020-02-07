В Татарстане разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Политик погиб, два других человека выжили и направлены в больницу, — сообщают источники информагентств. В качестве причин аварии рассматриваются технические неполадки и сложные метеоусловия. По словам источника Интерфакса, пилот выжил, но его ошибка маловероятна, поскольку он был опытным.