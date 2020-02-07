В Татарстане разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

Политик погиб, два других человека выжили и направлены в больницу, — сообщают источники информагентств. В качестве причин аварии рассматриваются технические неполадки и сложные метеоусловия. По словам источника Интерфакса, пилот выжил, но его ошибка маловероятна, поскольку он был опытным.
2020-02-07T19:30:00+03:00
2020-02-07T19:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 07 февраля 2020
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