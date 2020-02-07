BuzzFeed: Администрация Дональда Трампа задерживает поставки оружия Украине

Администрация Дональда Трампа задерживает поставки оружия Украине. По крайней мере, так утверждает сайт BuzzFeed со ссылкой на несколько источников. По их словам, Белый дом воздерживается от одобрения, по меньшей мере, шести коммерческих заказов на вооружение боеприпасов от американских компаний. Один из неназванных источников сказал изданию, что Киеву было бы разумнее искать других поставщиков вооружений. Посольство США в Киеве, Белый дом, Госдепартамент и госкомпания Укроборонпром эту информацию не комментируют.