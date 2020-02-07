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19:02, 07 февраля 2020

Суд приговорил почти к двум годам заключения наркозависимую девушку — героиню статьи в «Батенька, да вы трансформер»

Суд в Москве приговорил почти к двум годам заключения наркозависимую девушку, ставшую героиней резонансной статьи в издании «Батенька, да вы трансформер».

Один год восемь месяцев колонии по делу о незаконном обороте наркотиков получила Анна Глазова, сменившая имя на Тэо Логос. На оглашение девушка не явилась, она объявлена в розыск, сообщили изданию «МБХ Медиа» в Кузьминском суде Москвы. Уголовное дело против Логос, возбудили два года назад, то есть до публикации в «Батенька, да вы трансформер», говорила ее адвокат. Поначалу девушка находилась под подпиской о невыезде, но в полиции заявили, что она нарушила условия, тогда ее объявили в розыск. Задержали Логос год назад, у нее нашли героин. В СИЗО модель пыталась покончить с собой из-за «ломки». После этого девушку перевели в СИЗО-2, где есть психиатрическая больница, а летом отпустили под подписку. Дело из-за нарушений вернули на доследование.

В декабре 2018 года в издании «Батенька, да вы трансформер» вышел материал, в котором рассказывалось, что 28-летняя модель уже 10 лет употребляет героин, но при этом, по ее словам, ведет полноценную жизнь. Эту статью заблокировал Роскомнадзор, признав, что она формирует «положительный образ» наркозависимых людей.

Основатели «Батенька, да вы трансформер» оспаривали в Верховном суде приказ, на основании которого было вынесено решение о блокировке, но их жалоба не была удовлетворена.



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