Под Казанью разбился вертолет мультмиллионера и депутата Госдумы Айрата Хайррулина. Политик погиб

Еще двое выжили.

Частный вертолет бизнесмена совершил жесткую посадку недалеко от города Лаишево к югу от Казани. К месту крушения сразу выдвинулся катер на воздушной подушке, руководство местного и замглавы республиканского МЧС.

На борту было трое. Пилот и пассажир, помощник Хайррулина выжили. Их везут в больницу. Сам депутат погиб. В Приволжском следственном управлении на транспорте уже начали проверку в связи с происшествием. Возможные причины крушения еще не назывались.

По данным издания Бизнес-Онлайн, У воздушного судна сильно поврежден корпус и винт. При этом Хайруллин сам умел управлять вертолетом, который использовался им для осмотра сельхозугодий.

Член «Единой России» Хайруллин до работы в парламенте занимался бизнесом, а в Госдуме входил в руководство аграрного комитета. Как отмечают татарские СМИ, депутат продвигал интересов сельскохозяйственного, молочного и пивоваренного лобби.

Журнал Forbes в середине 2000-х включил Хайррулина в сотню самых богатых российских бизнесменов. Его состояние тогда оценивалось в 600 миллионов долларов.