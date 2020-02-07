На фасадах московских зданий появиться около 230 граффити

Московские власти согласовали уличные произведения искусства.



Проекты отбирала специальная комиссия. Среди первенцев изображения военноначальника Митрофана Неделина и актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Свобода творчества, характерная для этого вида искусства будет не абсолютной. Мэрия утвердила список тем, которые разрешено воплощать. Помимо исторических персонажей это могут быть известные изображения спортсменов, деятелей культуры, а также значимых событий. Особо оговаривается необходимость наносить краску в теплое время суток. Однако даже лояльный сюжет не гарантирует автору появления панно на стене здания. Он должен будет согласовать его с жителями здания, а также утвердить в городских инстанциях Москомархитектуре, департаментах СМИ и культурного наследия и других организациях.

Петр Бирюков опроверг информацию о том, что граффити с изображением Май Плисецкой будет удалено с фасада дома на Большой Дмитровке.