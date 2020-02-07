В Белоруссии запретили российские конфеты, которые признаны опасными

В Гродненской областной инспекции госстандартов заявили, что содержание трансозамеров жирных кислот в них превысило допустимый уровень более чем в два раза. Речь идет о произведенных в подмосковном Подольске жевательных конфетах с начинкой под названием Fruzzy duo.
2020-02-07T18:31:00+03:00
2020-02-07T18:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 07 февраля 2020
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