Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей

Президенты России и Белоруссии стали играть в одной команде вместе с сыном Лукашенко Николаем. В команды также вошли сотрудники спецслужб двух стран, — передает Интерфакс. Последний раз Путин с Лукашенко играли в хоккей год назад. На переговорах речь идет о ценах на российские нефть и газ для Белоруссии. В конце января Лукашенко заявил, что Москва поставила Белоруссию, цитирую, раком по углеводородам.
2020-02-07T18:31:00+03:00
2020-02-07T18:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 07 февраля 2020
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