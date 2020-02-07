Владимир Путин и Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи для игры в хоккей

Президенты России и Белоруссии стали играть в одной команде вместе с сыном Лукашенко Николаем. В команды также вошли сотрудники спецслужб двух стран, — передает Интерфакс. Последний раз Путин с Лукашенко играли в хоккей год назад. На переговорах речь идет о ценах на российские нефть и газ для Белоруссии. В конце января Лукашенко заявил, что Москва поставила Белоруссию, цитирую, раком по углеводородам.