«Коммерсантъ»: Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося

Иностранцы смогут получить российское гражданство без отказа от имеющегося, — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу правительства. В Белом доме сообщили, что работа над поправками в соответствующий закон завершается. Госдума планирует принять законопроект уже в весеннюю сессию.

Депутат Леонид Калашников рассказал, что в законе могут появиться и другие изменения. В частности, для соискателей российского гражданства может быть отменено требование о непрерывном проживании в стране в течение пяти лет и необходимость подтверждения законного источника доходов.

Либерализация законодательства о гражданстве очень важна, сказал в эфире «Эха Москвы» профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов. Федотов рассказал, что этим занимался президентский совет по правам человека, когда он его возглавлял. Михаил Федотов добавил, что Россия страна с огромной территорий и людей не хватает.