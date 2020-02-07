Переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи продолжатся без участия российской делегации, — сообщает Интерфакс. Это связано с нелетной погодой в сочинском аэропорту. Самолет с представителями правительства и администрации президента России сел в аэропорту Минеральных вод.

Кстати, он вылетел из Москвы с двухчасовой задержкой из-за сильного ветра и снегопада.

Отсутствие российской делегации не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.