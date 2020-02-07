США взвешивают возможность введения санкций против нефтяных компаний, которые работают с Венесуэлой

Под удар может попасть и Роснефть, — не исключают зарубежные издания.

Как пишет британская Financial Times, всё выглядит так, что американские власти планируют ввести жёсткие санкции в отношении всех компаний, вовлечённых в бизнес с Каракасом. Пока этот процесс лишь на полпути, но его теперь точно ускорят.

Издание обращает внимание на то, что ключевой пострадавшей стороной станет именно Роснефть, которую полностью контролирует Кремль и именно она обеспечивает жизнеспособность режима Николаса Мадуро.

Источник газеты обратил внимание на то, что у британской BP есть порядка 20 процентов акций. И это — проблема для американской администрации.

The New York Times заключает президент США делает из Венесуэлы пешку в новой холодной войне против России. Нынешний глава Венесуэлы Николас Мадуро вполне явно оказывается на про-российской стороне и осознаёт, что Москва готова продолжать спонсировать его режим.

Издание также не одобряет политику штатов в отношении Венесуэлы — так как нынешние санкции хоть и ухудшили ситуацию там — как с экономической точки зрения, так и миграционной. Это ослабило в том числе и оппозицию, у которой нет ресурсов на сопротивление. И как итог, может превратить Венесуэлу во вторую Кубу.

Ещё дальше идёт американская The Washington Post, по её данным, секретные сделки между Москвой и Каракасом, приносят России только ежемесячно 120 миллионов долларов прибыли. Так что речь идёт не только о политике. И в случае введения санкций, Россия попробует найти обходные пути и уловки. А пока же — единственный выигравший от конфликта — Владимир Путин, который получил доступ почти ко всей венесуэльской нефти и снимает сливки с её продажи.

С этим согласны и аналитики Washington Examiner. В публикации говорится, что хоть Трамп и имеет историческую возможность принести свободу в Венесуэлу, он не делает серьезно шагов в этом направлении. При этом, потом денег от Москвы и нарокобаронов не иссякает.

По оценкам западных СМИ, Россия имеет доступ к 400 тысячам баррелей венесуэльской нефти ежедневно.