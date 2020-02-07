ВОЗ: Мир столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса

Мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса, — признала Всемирная организация здравоохранения. 11 и 12 февраля пройдет глобальный форум, который должен определить приоритеты в исследовании пневмонии и скоординировать международные усилия в разработке методов лечения и вакцин. По последним официальным данным в Китае уже больше 31 тысячи случаев заражений вирусом, свыше 630 человек умерли. Выздоровели около полутора тысяч.

Федеральная антимонопольная служба грозит штрафами производителям, продавцам и аптечным сетям за завышение цен на медицинские маски. Об этом сообщил замруководителя службы Андрей Цариковский.

В Хабаровске в целях профилактики ОРВИ и коронавируса в обязательном порядке будут носить маски работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели и медики, — все, кто ежедневно имеет личный контакт с большим количеством людей.

Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Местные власти утверждают, что масок хватит всем. На прошлой неделе введено ограничение на продажу — 15 масок в одни руки.