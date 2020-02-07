Российские военные считают, что Израиль чуть не сбил пассажирский самолет

По данным Минобороны, это произошло в небе над Сирией.

Израильские ВВС создали серьезную угрозу для рейса из Тегерана в Дамаск, заявили сегодня в ведомстве Сергея Шойгу. В ночь на четверг A-320 заходил на посадку в сирийской столице, когда истребители открыли огонь по территории арабской республики, не залетая в ее воздушное пространство. Лайнеру, на борту которого было свыше 170 человек, пришлось сесть на российской авиабазе Хмеймим. Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что использование гражданских самолетов для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО становится характерной чертой израильских военных.

Официального ответа на это заявление из Иерусалима не было. Между тем «Новая газета» утверждает, что упомянутого российским Министерством обороны не существует. Журналисты изучили онлайн-табло аэропорта в Дамаске и обратили внимание на то, что рейс из Тегерана в ночь на четверг там даже не ждали. Его в списке не было.

В свою очередь израильские СМИ нашли подходящий под описание российских военных рейс. Правда, самолет летел в Сирию не из Ирана, а из Ирака. Лайнер частной сирийской авиакомпании при подлете к Дамаску действительно резко изменил курс и направил в сторону авиабазы в Латакии. Судя по расположению сирийских ПВО угрозы для гражданских самолетов не было, передает издание newsru.co.il

Сирийские власти сообщения российских коллег не комментировали.