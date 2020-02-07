Заксобрание Петербурга начало обсуждение поправок к Конституции

Поправки в конституцию были основной темой заседания Комитета по законодательству городского парламента. Сначала выступил декан юрфака петербургского университета Сергей Белов и сказал, что группа по поправкам, в которую он входит, уверена: никто не собирается преуменьшать свободу муниципалитетов и не сливает их с Государственной властью. На самом деле, по его словам, речь идёт про увеличение бюджета органов местного самоуправления. Уточняющих вопросов про это юристу никто не задал. Спора тоже не было. Из оппозиционеров были только депутаты от Справедливой России, один из которых ни слова не сказал, а второй — Александр Егоров, спросил, обсуждается ли вопрос создания в России двух столиц (в том числе и Петербурга) и получил отрицательный ответ.

Как выяснили корреспонденты «Эха Петербурга» — самые «активные» депутаты от оппозиции — Максим Резник и Борис Вишневский в этот день были у врачей.

Следующим этапом обсуждения поправок к Конституции в Заксобрание Петербурга будет оценка итогового документа, который готовит Госдума. Дискуссия по этому вопросу ожидается во второй половине марта.