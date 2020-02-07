Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Это сделала Инвестиционная компания UFG, где Мишустин работал в 2008-2010 годах объяснила высокие доходы семьи Мишустина. Письмо компании публикует РБК.

За пару лет до того как Михаил Мишустин возглавил Налоговую службу он стал ключевым руководителем и одним из контролирующих партнёров в UFG или Объединённой финансовой группе. Это крупная независимая инвестиционная компания. Её основатель, в прошлом министр финансов Борис Фёдоров пригласил туда Мишустина. С ним он был знаком ещё с конца 80-х годов. В инвесткомпании будущий премьер страны получил равную долю с несколькими партнёрами, ему принадлежало 25 процентов акций в фондах, которые существовали на тот момент, следует из письма UFG. С самого начала доля Мишустина была оформлена на его семейный траст. Кроме него бенефициарами были его родственники. Для инвесткомпаний это обычная практика, отмечают в UFG. Таким образом, у семьи Мишустина оказалась значительная часть активов. В 2009м он как ключевой руководитель получил крупное вознаграждение в два с половиной миллиона долларов. Поскольку помимо зарплаты ему платили ещё и бонусы – как за управление активами, так за их высокую доходность. Весной следующего года Мишустин ушёл из компании и возглавил Федеральную налоговую службу. Бенефициаром стала его жена. За несколько лет она получила доход в 11 с половиной миллионов долларов, утверждают в компании. После того как в 2013м году приняли закон об имуществе чиновников, который запрещает жёнам госслужащих заниматься бизнесом, бенефициарами стали мать и сестра Мишустина. Они выручили от траста ещё больше 20ти миллионов долларов. В прошлом году сестра и мать продали свои доли, сумма сделки пока не называется.



Совокупный доход Мишустина и его супруги за последние 9 лет составил почти миллиард рублей – согласно декларациям, опубликованным на сайте ФНС. При этом Владлена Мишустина с 2013 года не связана с бизнесом,— отмечают Ведомости. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, семья Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 3 миллиардов.

Крупнейший объект – земельный участок на Николиной горе общей площадью более 2 с половиной гектаров. Часть участка с домом ранее указывалась в декларациях Мишустина – коттедж с теми же параметрами записан на его несовершеннолетних детей в равных долях.

Сразу после назначения Михаила Мишустина премьером, его доходами заинтересовался Алексей Навальный. В частности, он утверждает, что премьер и его родственники владеют недвижимостью на 3 миллиарда рублей. Соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем телеграм-канале назвал письмо UFG нереальным по наглости пресс-релизом Мишустина. По его мнению, налицо некоторые противоречия. Либо Мишустин продолжал управлять фондом, будучи министром, а владение было оформлено на родственников, что незаконно, либо Мишустин не управлял фондом и тогда незаконно получил премию, — пояснил Волков.



Один из руководителей российского отделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов рассчитывает, что за письмом UFG последуют более емкие объяснения и будут представлены документы. Пока приходится верить на слово, но, даже в этом случае, возникают вопросы.

В свою очередь, юрист Александр Захаров в эфире «Эха Москвы» назвал экстраординарным тот факт, что Мишустину принадлежало 25% в фондах группы UFG.

Стоит напомнить, что 19 января в «Коммерсанте» появилась статья, посвященная тому, сколько и как заработала семья Михаила Мишустина. Анализируя декларации о доходах, автор приходит к выводу, что Мишустины придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год. Многие наблюдатели пришли к выводу, что эта публикация была санкционирована лично премьер-министром.

Обнародование информации о доходах нового премьер-министра Михаила Мишустина, возможно, это выбранная заранее стратегия для дальнейшего удержания собственного авторитета. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Ранее инвесткомпания UFG сообщила об источниках дохода премьер-министра Михаила Мишустина. Сделать это руководство компании могло только с личного разрешения премьера и членов его семьи. «Обнародованная информация о доходах Мишустина есть некая двойственность. С одной стороны, безусловно, он оказывается под огнем критики, потому что восприятие его как богатого человека на фоне слухов о том, что правительство якобы собирается контролировать доходы-расходы домохозяек, конечно, может вызвать у части населения отторжение. В тоже время, я думаю, желание это сделать на старте публичной карьеры вполне естественно, как элемент вакцинации негатива», — отметил М.Виноградов. По словам политолога, иногда эта тактика действительно приносит успех. «Когда ты заранее предъявляешь все зоны риска, которые впоследствии будут критиковать, вытаскивать здесь и сейчас, чтобы когда впоследствии тебе это припомнят, говорить — ну, об этом уже много обсуждалось, и тема давно закрыта. Иногда такая тактика приносит тоже успех», — отметил он.