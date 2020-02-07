Михаил Федотов: Либерализация законодательства о гражданстве очень важна

Законопроект о праве на гражданство РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства поступит в Госдуму в феврале. Либерализация законодательства о гражданстве очень важна. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-глава СПЧ, профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов.

По его словам, вопросом об упрощенном получении гражданства занимался президентский совет по правам человека, когда он его возглавлял. «Началось с людей, которые имели российские паспорта, полученные в 90-х годах. Была определенная категория людей, чьи паспорта отсутствовали в базе данных (МВД, ФМС), по разным причинам. Поэтому мы бились за то, чтобы легализовать этих людей в качестве граждан Российской Федерации. Мы добились этого. Как и потом для беженцев из Донбасса мы добились внесения дополнения в закон, где было прописано, что для граждан, покинувших территорию Украины в массовом и экстренном порядке, для них требования о подтвержденном выходе из гражданства иностранного не требуется», — рассказал он.

Также М.Федотов добавил, что вполне понятно, когда устанавливается ограничения для лиц имеющих второе гражданство, «если речь идет о должности прокурора или судьи». «Но для всех остальных какие-либо ограничения, связанные с этим наличием второго гражданства, мне кажутся недостаточно аргументированными. И когда говорят — лицо с двойным гражданством — у него двойная лояльность? Мне хочется сказать коллегам, чтобы они не искали черную кошку там, где ее нет. Если вы хотите искать предателей, шпионов — они есть, но совершенно необязательно, что у них будет двойное гражданство. предательство определяется не наличием гражданства», — отметил он.