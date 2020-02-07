Россия и Белоруссия к 1 марта сформируют список невыездных граждан

Об этом сообщили в белорусском МВД по итогам заседания межведомственной рабочей группы. Представитель российского ведомства назвал это новым этапом в интеграционном взаимодействии двух стран, — передает агентство БелТА. В последние годы неоднократно поступали сообщения о бегстве россиян на Запад именно через территорию Белоруссии.