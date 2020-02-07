Гендиректор швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам уходит в отставку на фоне скандала

Решение принял сегодня единогласно совет директоров. Причины не поясняются. Тиам возглавлял банк с 2015-го года. В прошлом году стало известно о слежке за бывшими и действующими сотрудниками Credit Suisse. Из-за этого был вынужден покинуть свой пост операционный директор банка, который и давал распоряжение о слежке.