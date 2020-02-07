В Кировской области проверяют информацию о медике, который якобы убивал пациентов

В социальных сетях пользователи уже делятся результатами собственного расследования.

«Отключаю от искусственной вентиляции легких и наблюдаю за агонией» – запись анонима на интернет-платформе Двач не осталась незамеченной другими пользователями. Неизвестный представился анестезиологом госпиталя для ветеранов из Кировской области. В доказательстве опубликовал снимок формы и бейджика – Сергей Владимирович. Фамилия скрыта. Но ее удалось быстро установить.

Сергей Вольф действительно работает в госпитале, заявили изданию Mash в местном Минздраве. Работник уверяет, что в сетях ничего не писал. Форма и бейдж работникам этого медучреждения не принадлежит. Самое главное – смерти во время дежурства не зафискированы.

К проверке подключились следственные и надзорные органы, заявили «Интерфакску» в правительстве региона.

О сроках окончаниях проверки не сообщается.