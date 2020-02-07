Замглавы Генштаба Халил Арсланов отказался в суде признать вину в хищении почти 7 миллиардов рублей

Следствие настаивает на его аресте. В качестве причины представитель СК заявил, что генерал-полковник давил на одного из подчиненных ему генералов, чтобы тот не давал против него показания, — передает РИА. Перед заседанием Арсланов успел кратко пообщаться с журналистами.