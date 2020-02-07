Замглавы Генштаба Халил Арсланов отказался в суде признать вину в хищении почти 7 миллиардов рублей

Следствие настаивает на его аресте. В качестве причины представитель СК заявил, что генерал-полковник давил на одного из подчиненных ему генералов, чтобы тот не давал против него показания, — передает РИА. Перед заседанием Арсланов успел кратко пообщаться с журналистами.
2020-02-07T17:00:00+03:00
2020-02-07T17:02:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:00, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…