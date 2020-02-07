Эдвард Сноуден решил продлить вид на жительство в России

Его срок истекает в апреле. Об этом рассказал адвокат гражданина США Анатолий Кучерена. Он добавил, что у Сноудена все в порядке, он работает в России, с ним находится его жена. Компьютерного специалиста, который работал на Агентство национальной безопасности, в США обвиняют в шпионаже. В России Сноуден находится уже почти 7 лет.