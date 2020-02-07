В мэрии Москвы сочли допустимым штраф в 5 тысяч рублей за серьезное превышение скорости

О том, что такая мера наказания вполне адекватна, сказал замглавы Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян, — передает Интерфакс. Ранее новую редакцию кодекса об административных правонарушениях, в которой сильно повышены штрафы за нарушения ПДД, раскритиковали в «Единой России».