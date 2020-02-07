Ведомственная охрана Минэнерго заказала наклейки с надписями «Обама ЧМО»

Об этом сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен выплатить работы по техническому обслуживанию и ремонту десяти автомобилей. В приложении к техзаданию в списке закупаемых расходных материалов указана и наклейка с оскорбительной для бывшего президента США надписью. Заказчик даже сравнил цены на такие наклейки от трех разных поставщиков и указал среднюю цену – 81 рубль. Готовивший эту закупку специалист объяснил появление такой наклейки в списке закупаемых товаров технической ошибкой.