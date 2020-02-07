Ведомственная охрана Минэнерго заказала наклейки с надписями «Обама ЧМО»

Об этом сообщает сайт «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен выплатить работы по техническому обслуживанию и ремонту десяти автомобилей. В приложении к техзаданию в списке закупаемых расходных материалов указана и наклейка с оскорбительной для бывшего президента США надписью. Заказчик даже сравнил цены на такие наклейки от трех разных поставщиков и указал среднюю цену – 81 рубль. Готовивший эту закупку специалист объяснил появление такой наклейки в списке закупаемых товаров технической ошибкой.
2020-02-07T16:30:00+03:00
2020-02-07T16:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…