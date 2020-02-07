Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о дефиците средств защиты от коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус сказал об этом членам исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. На днях президент России Владимир Путин заявил, что у аптек, которые завысили цены на медицинские маски и противовирусные препараты, следует отбирать лицензии. По последним данным, в Китае новым коронавирусом заразились более 30 тысяч человек, свыше 600 погибли.
2020-02-07T16:30:00+03:00
2020-02-07T16:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…