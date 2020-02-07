Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о дефиците средств защиты от коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус сказал об этом членам исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. На днях президент России Владимир Путин заявил, что у аптек, которые завысили цены на медицинские маски и противовирусные препараты, следует отбирать лицензии. По последним данным, в Китае новым коронавирусом заразились более 30 тысяч человек, свыше 600 погибли.