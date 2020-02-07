Ведомости: Кремль будет призывать голосовать за изменения в Конституции теми же методами, что и на выборах президента

Кремль будет призывать россиян голосовать за изменения в Конституции теми же методами, что и на президентских выборах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник. По их словам, есть распоряжение обеспечить явку на уровне более 50%, а проголосовать за должны не менее 70%. В 2018-ом году к информированию о выборах присоединились магазины, автозаправки, банки и общественный транспорт.