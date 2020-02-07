Ведомости: Кремль будет призывать голосовать за изменения в Конституции теми же методами, что и на выборах президента

Кремль будет призывать россиян голосовать за изменения в Конституции теми же методами, что и на президентских выборах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник. По их словам, есть распоряжение обеспечить явку на уровне более 50%, а проголосовать за должны не менее 70%. В 2018-ом году к информированию о выборах присоединились магазины, автозаправки, банки и общественный транспорт.
2020-02-07T16:30:00+03:00
2020-02-07T16:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…