Михаил Федотов: Шансы амнистии для освобождения политзаключенных высоки, если проект поддержит президент

Шансы широкой амнистии к 75-летию Победы для освобождения политзаключенных достаточно высоки, если проект поддержит президент РФ. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-глава СПЧ, профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов.

«Шансы, что примут есть проект амнистии, и выпустят? в том числе и политзаключенных, конечно, есть. Но уверенности нет, потому что ее здесь быть не может. Если проект амнистии будет поддержан президентом России, и он скажет – да, давайте сделаем так, то амнистия получится достаточно широкой», — сказал он.

М.Федотов отметил, что прежний состав Совета по правам человека при президенте РФ подготавливал подобный проект об амнистии, который был передан в Администрацию президента.

«Я не удивлюсь, если этот проект амнистии окажется идентичен тому проекту амнистии, который был подготовлен СПЧ. Мы еще весной прошлого года заявили, что Совет предлагает объявить амнистию к 75-летию Победы. А позднее такое проект был подготовлен, где-то в сентябре, и он предполагал достаточно широкую амнистию и в отношении женщин, и в отношении несовершеннолетних и др. И там предполагалась 212 статья (Котовская статья) и другие статьи, связанные с «московским делом», которые должны были попасть под эту амнистию. Мы проект подготовили и передали осенью в Администрацию президента, а далее я не знаю о его судьбе», — рассказал М.Федотов.