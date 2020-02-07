Transparency International: Опубликованная информация о происхождении состояния семьи Мишустина вызывает вопросы

Заместитель генерального директора Transparency International Россия Илья Шуманов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что опубликованная управляющим партнером финансовой группы UFG информация о происхождении доходов семьи премьер-министра РФ Михаила Мишустина вызывает много вопросов.

По его словам, переход с государственной службы в коммерческий сектор не подразумевает получения в статусе директора сразу доли или процент коммерческой компании в размере 25 процентов.

«Странно видеть, что перейдя с государственной должности в статус директора в коммерческую компанию, человек получает 25 процентов. Это выглядит не очень логично», — сказал И.Шуманов.

Кроме того, отметил он, нелогичным выглядит передача активов супруге, поскольку по закону противодействия коррупции лицам, занимающим государственные должности в России, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через доверенных лиц.

«Формат передачи активов родственникам, которые потом извлекают из них доход, тоже, как мне кажется, попадает под эту категорию, по крайней мере, косвенно», — сказал он.

И.Шуманов также добавил, что ему кажется странным отсутствие деталей о том, где был открыт семейный траст и является ли он слепым.

«О слепом трасте нигде не идет речь, и то доверительное управление, о котором говорит управляющий партнер, тоже может формировать конфликт интересов», — заметил он.

По словам И.Шуманова, М.Мишустину стоит опубликовать документы, подтверждающие слова управляющего партнера UFG. «Со слов доверять управляющему партнеру UFG можно, но лучше, чтобы мы прочитали эти документы своими глазами, чтобы это было чисто. Это снимет все вопросы. Если бы документы за исключением персональных данных появились в открытом доступе, я думаю, это бы гарантировало Михаилу Мишустину однозначное правильное понимание и подтверждение тезисов относительно чистоты сделок и чистоты управления активами. Это нормально для политика и человека, занимающего вторую должность в стране», — сказал он.