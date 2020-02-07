Митинг за закрытие полигона ТБО «Лесная» пройдет завтра в Серпухове

Митинг за закрытие полигона ТБО «Лесная» пройдет 8 февраля в Серпухове, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Андрей Елькин.

«Дальше закрывать глаза на это просто невозможно. Примеров и доказательств того, что полигон перегружен и бездарно эксплуатируется, уже масса. У нас практически полностью город накрыт миазмом из свалочного газа. Жизнь буквально превратилась в особособленное гетто, где люди не живут, а выживают», — сказал он.

Митинг начнется в 12 часов в Принарском парке.

Акция согласована с властями.