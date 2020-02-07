Глобальный сбой произошел в сети МТС одного из самых крупных операторов России

С самыми серьезными из них столкнулись жители Москвы и области. Данные онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов «Даундетектор» говорят о том, что сбой затронул и другие российские регионы. На отсутствие связи и интернета жаловались в Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, Туле, Рязани, Твери, Краснодаре и других городах. Пользователи уверяли, что были вне зоны доступа и в течении пяти минут, и даже получаса. В 76 процентах случаев у абонентов отсутствовала мобильная, Связь, у 11% не работал интернет, а еще у 11% не было ни того, ни другого. Пик проблем пришелся на 13 часов о московскому времени. В компании, между тем, говорят лишь о минутных задержках в Москве, на официальном сайте никаких сообщений на этот счет, равно как извинений, нет вообще



В последний раз сбой в работе МТС отмечался 30 января. Тогда поступило около 200 жалоб.