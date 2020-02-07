Следствие просит арестовать замначальника Генштаба Халила Арсланова

Он находился под подпиской о невыезде по делу о хищении почти 7 миллиардов рублей, связанных с контрактами Минобороны.

Решение о том, отправится ли Халил Арсланов в СИЗО, в ближайшее время примет 235-й гарнизонный военный суд. С чем связано ходатайство Следственного комитета защита не знает. Адвокат замначальника Генштаба утверждает, что его подзащитный не нарушал условий подписки о невыезде, новые эпизоды ему не инкриминируются, он сам пришел на заседание. Таким образом он опроверг информацию агентства ТАСС о том, что генерал-полковника доставили на допрос по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Воентелеком». Оно было возбуждено в 2013 году и касается хищения денег при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники вооруженных сил. Обвиняемыми по этому делу стали бывшие топ-менеджеры «Воентелекома» и высокопоставленные представители Минобороны. По данным СМИ, благодаря их сотрудничеству со следствием в октябре обвинение предъявили и Арсланову. Ему вменяется хищение в рамках исполнения госконтракта более 6,5 миллиардов рублей.

Арсланов пока остается на должности замглавы Генштаба. Сейчас он находится в отпуске.