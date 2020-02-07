ВОЗ: Мир столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса

Мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса, — признала Всемирная организация здравоохранения. 11 и 12 февраля пройдет глобальный форум, который должен определить приоритеты в исследовании пневмонии и скоординировать международные усилия в разработке методов лечения и вакцин. По последним официальным данным в Китае уже больше 31 тысячи случаев заражений вирусом, свыше 630 человек умерли. Выздоровели около полутора тысяч.



Федеральная антимонопольная служба грозит штрафами производителям, продавцам и аптечным сетям за завышение цен на медицинские маски. Об этом сообщил замруководителя службы Андрей Цариковский.

В Хабаровске со следующей недели начнёт действовать так называемый «масочный режим». Это делается с целью профилактики коронавируса. Носить маски на лице должны будут учителя, воспитатели, медики, работники транспорта. То же самое обязаны делать сотрудники торговых центров, банков и все кто тесно контактирует с другими людьми. Так решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска. В качестве причины названы две — заболеваемость в регионе гриппом и ОРВИ и риск проникновения в Хабаровский край коронавируса. Новые правила вступят в силу с понедельника. Как долго продлится так называемый «масочный режим» местные власти не уточнили. На улице маски носить не обязательно, только в помещениях, но менять их надо каждые два часа, рекомендует мэрия Хабаровска. Чиновники уверяют, что в аптеках масок хватит всем. При этом их продажа в городе ограничена — 15 штук в одни руки, отмечает агентство ТАСС. В регионе уже закрыт пункт пропуска на границе с Китаем, все чартерные рейсы из Хабаровска в страну, где бушует опасная инфекция, отменены.

В Китае число заражённых коронавирусом превысило 31 тысячу человек, болезнь унесла жизни более шестисот жителей страны, примерно вдвое больше вылечились.