Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%

Это сообщает ТАСС. По словам Хуснуллина, у банков есть резервы, нужно снижать реальную ставку, без этого невозможно выполнить нацпроект «Жилье и городская среда». Проблемы при реализации этого проекта возникли уже в прошлом году. В частности, речь идет о недостаточно высоких темпах ввода жилья.