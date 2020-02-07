Адвокат: Замначальника Генштаба российской армии Халил Арсланов не нарушал условий подписки о невыезде

Замначальника Генштаба российской армии Халил Арсланов не нарушал условий подписки о невыезде, — сообщил ТАСС адвокат Антон Антонов. Защите неизвестно, с чем связана просьба следствия ужесточить меру пресечения. Следователи просят суд арестовать Арсланова, которого считают причастным к хищению денег у Воентелекома. Уголовное дело было возбуждено еще в 2013-ом году. По версии следствия, генерал-полковник причастен к двум эпизодам мошенничества на 191 миллионов и 6,5 миллиардов рублей.