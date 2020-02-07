Центробанк считает незначительным влияние коронавируса на экономику России

Это заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее данным, рубль сейчас более стабилен, чем год назад, даже с учетом колебаний в январе.
2020-02-07T15:30:00+03:00
2020-02-07T15:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 07 февраля 2020
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На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…