Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Это первая подножка правительству Мишустина, — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. По его мнению, ЦБ заложил мину под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. «Грабеж Центральным банком промышленности у населения продолжается. Пристегните ремни», — пишет Дерипаска, которого цитирует РБК.
2020-02-07T15:30:00+03:00
2020-02-07T15:30:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584030-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 07 февраля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
На Дурова только уповаю, Господи! Ты можешь распространять информацию только из тех изданий, про которых Кремлю все известно и подконтрольно. И есть строгие наказания за непредоставление имени владельца издания, а также сведений, не получает ли это издание денег из-за рубежа. В общем, власть воюет со СМИ и хочет всех прижать к ноге…