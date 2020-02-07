Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Это первая подножка правительству Мишустина, — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. По его мнению, ЦБ заложил мину под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. «Грабеж Центральным банком промышленности у населения продолжается. Пристегните ремни», — пишет Дерипаска, которого цитирует РБК.