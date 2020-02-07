Центробанк опустил ключевую ставку до шестилетнего минимума

На этом фоне рубль немного ослабел.

Шестое подряд понижение ключевой ставки для большинства аналитиков сюрпризом не стало. Новый уровень – 6 процентов годовых. Последовательное смягчение политики ЦБ до сих пор не сказалось на росте цен. Главным аргументом за снижение ставки стало замедление темпов инфляции.

ЦБ традиционно в своем сообщении не исключил возможность дальнейшего снижения ставки на своих заседаниях, отмечают «Ведомости». Однако одним из рисков ускорения инфляции, который может нарушить эти планы, регулятор назвал коронавирус. Его влияние будет ощущаться в ближайшие кварталы.

Меры соцподдержки из президентского послания не окажут влияния на инфляцию, считают в Центробанке. Рубль на «Московской бирже» после решения ЦБ немного ослабел. Курс доллара сейчас 63 рубля 85 копеек. Курс евро – 69.93

По итогам заседания совета директоров в Центробанке заявили, что в России наблюдаются условия для снижения ставок по кредитам и депозитам.