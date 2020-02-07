Правительственная делегация так и не долетела до Сочи, где два часа идут переговоры президентов России и Белоруссии

Российская правительственная делегация так и не долетела до Сочи, где уже два часа идут переговоры президентов России и Белоруссии. Причиной стала непогода.

Проблемы у высокопоставленных членов правительства и журналистов кремлёвского пула начались ещё в Москве. Вылететь из аэропорта Внуково самолёт спецотряда «Россия» не мог два часа. Помешал снежный буран и сильный боковой ветер. Лайнер поднялся в воздух только в 10 утра. На его борту были, в том числе, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак и первый замминистра экономразвития Михаил Бабич. Впрочем, приземлиться в Сочи, где два часа назад президенты России и Белоруссии начали переговоры, делегации тоже не удалось. Самолёт долго кружил над Чёрным морем, но так и не смог сесть из-за сильного ветра, сообщает ТАСС. В итоге он совершил посадку в Минеральных водах. Это не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он тоже не смог добраться до Сочи. По его словам, главы двух стран завтракают в резиденции Путина. Не очень хорошо, что представители правительства не успели к началу переговоров, но человек, без которого нельзя обойтись, на них есть» — отметил Песков.

Сейчас делегация решает, что делать дальше. По словам Пескова, сначала нужно заправиться, поскольку в самолёте закончилось топливо, затем он отправится в Сочи или вернётся назад в Москву. На переговорах Путин и Лукашенко намерены обсудить тему сотрудничества в контексте интеграции в рамках Союзного государства.